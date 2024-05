Plaquette van kasteel op Biljoenbad

VELP – Al enige tijd hadden Mary en Marnix Heersink, bewoners van Kasteel Biljoen, het idee om het Biljoenbad en haar bezoekers iets tastbaars te schenken waarmee de relatie tussen het Kasteel Biljoen en het Biljoenbad zichtbaar wordt. Het kasteel en het dorp Velp zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit bleek wel toen de gemeente Rheden een prijsvraag uitschreef op zoek naar een naam voor het nieuwe zwembad. “Biljoen bleek hierbij veruit de meest voorkomende suggestie. Blijkbaar is het kasteel belangrijk voor Velpse inwoners”, aldus de gemeente Rheden.

Deze unieke en eeuwenoude verbinding wil de familie graag bekrachtigen en daarom is een mooi plaquette gemaakt. Op dinsdag 30 april werd deze feestelijk onthuld. Na een korte toespraak van de familie Heersink en burgemeester Carol van Eert trokken ze samen de vlag van de gemeente Rheden van de plaquette en was de officiële onthulling een feit.

Foto: Theo Jansen

Burgemeester Carol van Eert en kasteelbewoners Mary en Marnix Heersink onthullen de plaquette op het Biljoenbad

