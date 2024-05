Plantjesmarkt Groei&Bloei

EERBEEK – Groei&Bloei Veluwezoom houdt zaterdag 11 mei de inmiddels bekende plantjesmarkt. De zaaiclub is al druk bezig geweest met stekken en zaaien, zodat er weer veel te kiezen is voor de kopers. De plantjes kunnen zo de tuin in. De markt duurt van 13.00 tot 16.00 uur en vindt plaats in de tuin van Tineke en Gerrit Mäkel aan de Charlotte de Bourbonlaan 24 in Eerbeek. Bezoekers zijn welkom om door de grote bostuin te dwalen en te kijken naar wat er allemaal groeit en bloeit. Niet alleen bloemen en planten, maar ook bijen, vogels, salamanders en kikkers zijn hier te vinden.