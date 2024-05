Plantenbeurs in Rheden

RHEDEN – Vrijdag 17 mei is er van 16.00 tot 18.00 uur een plantenbeurs in de Dorpstuin in Rheden. Op initiatief van een enthousiaste groep inwoners, die ook betrokken zijn bij de Dorpstuin en bij WiekentRheden, kunnen er zaden, zaailingen en stekjes geruild worden. Weggeven kan natuurlijk ook altijd. Of een plant meenemen en iets doneren aan de Dorpstuin.

Het is handig om je planten een etiket te geven met de naam en eventueel meer informatie. In de tuin aan de Zwarteweg (vlakbij de snackbar) zijn mensen aanwezig die veel van planten weten, zij helpen graag als dat nodig is. Mensen die veel planten hebben kunnen zelf een tafeltje meenemen. Hulp in de Dorpstuin is ook welkom. Er wordt op zaterdagochtenden van 9.30 tot 11.30 in de tuin gewerkt.