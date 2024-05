Peuterspeelzaal zoekt vrijwilliger

LOENEN – Drie ochtenden per week is Peuterspeelzaal Pippeloentje in het Parochiehuis in Loenen geopend en ontvangen peuters uit Loenen en omgeving. Er wordt gewerkt met twee vaste leidsters per ochtend, die ondersteund worden door een vrijwilliger. Het bestuur is op zoek naar een vrijwilliger die de leidsters zou willen ondersteunen op de dinsdagochtend. Wie het leuk lijkt om wekelijks een helpende hand te zijn, kan komen kijken tijdens de openingstijden. Contact opnemen kan ook via info@pippeloentje-loenen.nl.