Pax zoekt vakantiegezinnen

REGIO – Voor aankomende zomer zoekt Pax Kinderhulp vakantiegezinnen die een Berlijns kind een onvergetelijke vakantie willen geven. Het gaat om twee of drie weken in de periode van 20 juli tot en met 9 augustus.

De kinderen zijn 5 tot en met 12 jaar en hebben, vanwege problemen van vooral sociaaleconomische aard, weinig toekomstperspectief. Een vakantie in het buitenland en de ervaring bij het vakantiegezin te horen is voor het kind van onschatbare waarde en bagage voor later.

Het gaat in deze vakantie niet om dure uitstapjes, mooie kleding of luxe cadeaus, maar om tijd, liefde en aandacht. Juist de alledaagse dingen als samen eten, knutselen of een middagje speeltuin betekenen veel voor deze kinderen.

Veel gezinnen nodigen na een eerste vakantie hun vakantiekind vaker uit, om zo een langdurige band op te bouwen. Dit laat zien dat het voor het vakantiegezin ook een waardevolle ervaring is.

Wie enthousiast is en meer informatie wil of een vrijblijvend informatief bezoek kan bellen met 06-47643848 of mailen naar info@paxkinderhulp.nl.

paxkinderhulp.nl