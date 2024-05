Parkinson? Deze sporten zijn mogelijk

REGIO – Voor mensen met de ziekte van Parkinson – een hersenaandoening – zijn er verschillende mogelijkheden om te sporten in de regio. Daarop wijst Uniek Sporten, een programma van onder meer Fonds Gehandicaptensport.

Zo is er een doelgroepenbad in het Biljoenbad in Velp waar het water op 32 graden wordt gehouden en mensen ‘een vrijheid kunnen ervaren die je nergens anders voelt’. Door de gewichtloosheid voel je bepaalde pijnklachten niet, aldus Uniek Sporten.

Verder zijn er verschillende groepen voor (kick)boksen met Parkinson. Bij deze bokslessen maak je geen fysiek contact maar stoot je vooral op een bokszak. Je verbetert tijdens het boksen je oog-hand-coördinatie, balans en conditie. Parkinson Boxing vindt onder andere plaats in Ede, Arnhem én Zevenaar.

Nordic walking is ook een goede optie voor mensen met Parkinson. Uniek Sporten wijst erop dat het in de regio heel makkelijk is om in de natuur te wandelen met de Veluwe om de hoek.

In de regio Arnhem zijn er ook speciale danslessen bij Kadans in Arnhem.

Sport en bewegen hebben een gunstig effect heeft op de hersenfunctie van mensen met Parkinson.

unieksporten.nl