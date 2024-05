Paper Valley Dancers zien populariteit van linedancen toenemen

EERBEEK – Met dank aan de Amerikaanse zangeres Beyoncé, die onlangs een nieuw album heeft uitgebracht met countrysongs, is country linedance volgens de Paper Valley Country dansers uit Eerbeek weer helemaal terug van weggeweest. Deze vorm van dansen, waar jong en oud met veel plezier aan kan meedoen, heeft aan populariteit gewonnen.

In Eerbeek is de vereniging Paper Valley Country Dancers al ruim 26 jaar actief. In hoogtijdagen had de club meer dan honderd leden, in mindere tijden waren dat er ongeveer vijfentwintig. Nu de jongeren de (country)muziek van ‘Queen B’ hebben omarmd, is de belangstelling voor het linedance toegenomen.

De Eerbeekse linedancers zijn elke week op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur actief onder leiding van een bekwame danslerares. Het thuishonk is de zaal van het Tjark Rikscentrum in Eerbeek. Belangstellenden, zowel jong als oud, zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Is de interesse gewekt en wil men lid worden en meedoen, dan kan in september of januari worden aangesloten.

Naast het dansen vinden ook jaarlijks andere activiteiten plaats, waaronder een kerst-linedance met een verloting en een hapje en drankje. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met secretaresse Bets Lazones, papervalleydancers@gmail.com.