EMPE/TONDEN – Op woensdag 22 mei houdt de Dorpsraad Kleine Kernen Empe Tonden een informatieavond voor alle bewoners van de dorpjes in verenigingsgebouw ’t Oortveld in Empe. Het onderwerp is samen gezond oud worden in Empe en Tonden.

De inwoners van Empe en Tonden wonen hier graag en willen dit het liefst zo lang mogelijk volhouden. Oók wanneer ze ouder worden. Dat stelt hen voor de volgende vragen: kunnen de bewoners elkaar daarin helpen, zodat ze langer mee kan doen in de gemeenschap? Wat hebben de bewoners nodig, wat wordt er allemaal al gedaan?

Marcel Kerkhoven, huisarts in Brummen, vertelt wat de kracht van een gemeenschap van bewoners kan zijn. In buitengebieden zoals in Empe-Tonden ziet hij al sterke banden tussen de bewoners. Door bewust te zijn van wat de buurt voor elkaar kan doen, heeft men veel meer in huis dan er gedacht wordt.

Chris Frencken uit Voorst deelt zijn ervaringen hoe bewoners hun leefomgeving kunnen versterken en mooier maken. Daarnaast zal Erwin Jonkers van de Stichting Welzijn Brummen beschrijven hoe mensen en organisaties het beste uit elkaar halen. Na de pauze staat centraal hoe men dit in Empe en Tonden voor elkaar kan krijgen.

De Dorpsraad doet een beroep op een ieder om te komen. De bijeenkomst is in het verenigingsgebouw Het Oortveld, Emperweg 41 Empe en begint om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. De verwachte eindtijd is 21.30 uur.