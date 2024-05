Oud ijzeractie vv SHE

HALL – Voetbalvereniging SHE houdt zaterdag 11 mei weer de jaarlijkse oud ijzeractie. Deze dag kan iedereen tussen 9.00 en 12.00 uur oud ijzer komen brengen op de parkeerplaats van de club aan de Dorpsstraat in Hall. Alle metalen zijn welkom, ook oude accu’s. Koelkasten en diepvriezers mag de club niet innemen.

Het is ook mogelijk om een afspraak te maken om het ijzer op te laten halen. Dit kan bij Alfred Gemmink, 06-45762633, of Frank Minkhorst, 06-19692832, liefst tussen 18.00 en 20.00 uur. Aanmelden via oudijzeractie@live.nl kan ook. Er wordt in de hele regio ijzer opgehaald, dus ook buiten Hall en Eerbeek. Men wordt verzocht het oud ijzer buiten en op eigen terrein klaar te leggen.

De oud ijzeractie is een welkome aanvulling op de inkomsten van SHE.