Oud ijzer voor de voetbalclub

HALL – Zaterdag 11 mei hield vv SHE uit Hall haar jaarlijkse oud ijzeractie. Een mooie gelegenheid voor de voetbalclub om de kas te spekken en voor anderen om van hun oude metalen af te komen. Op de parkeerplaats van de club kwamen mensen uit de omgeving met auto’s en karretjes om overtollige spullen af te leveren. Ook gingen vrijwilligers van de club op pad in de hele regio om bij mensen thuis ijzer op te halen. Alles werd verzameld in grote containers, die aan het eind van de dag flink gevuld waren.

Foto: Henny Versteeg