Oud-burgemeester Wim Kozijn overleden

GEM. BRUMMEN – Oud-burgemeester Wim Kozijn van de gemeente Brummen is vrijdag 3 mei onverwacht overleden. Kozijn is 83 jaar geworden.

Wim Kozijn was van 15 juli 2002 tot 1 april 2005 waarnemend burgemeester in de gemeente Brummen. Hij nam de honneurs waar van toenmalig burgemeester Lynde Blok, die vanwege ernstige ziekte het ambt langere tijd niet kon vervullen. Met de benoeming van Niels Joosten als burgemeester kwam er een eind aan 32 maanden waarnemerschap in Brummen.

Het gemeentebestuur laat weten Wim Kozijn te herinneren als een markant persoon. Een stevige en allround bestuurder, maar zeker ook iemand met een sociaal hart en een grote betrokkenheid bij de lokale samenleving. Bij zijn afscheid als burgemeester van Brummen werd hij geroemd om zijn deskundigheid, humor en uitgesproken standpunten.