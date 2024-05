Oranjefeest in Spankeren

SPANKEREN – Wie wordt de nieuwe schutterskoning van Spankeren? Dat wordt zaterdag 1 juni uitgemaakt tijdens het Oranjefeest in het dorp, dat vrijdag 31 mei al van start gaat. Er zijn weer tal van activiteiten op de bekende locatie aan de Kerkweg.

Het feest begint op vrijdag 31 mei met een middagprogramma voor de oudere dorpsgenoten. Onder de noemer ‘Olde leu’ café’ kan er gezellig worden gekletst onder het genot van een drankje en staat een bingo op het programma. Dit duurt van 14.30 tot 16.30 uur.

Om 18.45 uur komen de deelnemers van de optocht samen op het Kerkplantsoen. Dit zijn de versierde wagens voor schoolkinderen, maar ook de versierde fietsen, wagens en groepen voor zowel jeugd als volwassenen. Zij maken een ronde door het dorp en bij terugkomst op het Kerkplantsoen verricht wethouder Dorus Klomberg van de gemeente Rheden de officiële opening op de muziektent. Scouting Dieren hijst de vlag.

Vanaf 20.30 uur is er een discoparty met muziek door Partysound Together. Rond 21.00 uur is de prijsuitreiking van de optocht.

De zaterdag begint rustig met om 9.30 uur het Spankerens Katerontbijt. Eieren met spek, koffie, krentenbollen, en voor wie dat nodig heeft paracetamol, helpen iedereen weer op gang. Om 10.00 uur beginnen de kinderspelen voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar en om 11.30 uur het kruisboogschieten voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar. De prijsuitreiking hiervan is rond 12.00 uur.

Tussen 10.30 en 12.00 uur kan iedereen meedoen met het luchtbuksschieten. Voor jongeren is er begeleiding.

Het vogelschieten gaat om 13.30 uur van start en is uitsluitend voor leden van de Oranjevereniging Spankeren. Inschrijven kan vanaf vrijdagavond 20.00 uur in de feesttent.

Dan is er om 15.30 uur de trekkertrek. Deelname kan in duo’s.

Van 19.00 tot 20.00 uur is voor kinderen ballonnenclown Kiko aanwezig. Kiko maakt de leukste figuren van ballonnen. Om 20.30 uur gaat het Oranjebal van start. De muziek wordt deze avond verzorgd door de band Finally. Voor het bal begint maakt de schutterskoning of -koningin een rondrit door Spankeren, bij binnenkomst in de tent is er een huldiging.