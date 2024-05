Oranjefeest in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Op vrijdag 24 mei en zaterdag 25 mei vindt het Oranjefeest plaats in Laag-Soeren. De festiviteiten worden gehouden in het weiland aan de kruising van de Jut van Breukelerwaardlaan en de Rozesteinweg.

Het ringsteken op vrijdagavond om 19.00 uur is de eerste activiteit waarna om 20.00 uur een feestavond van start gaat met feest-dj Riva Soull. Om 22.00 uur maakt zanger Billy Dans zijn opwachting.

Een dag later, op zaterdag 25 mei, wordt er vanaf 10.30 uur verzameld voor de optocht. Om 11.00 uur volgt er dan een openingswoord van organisator Oranjestichting Laag-Soeren. Muziekvereniging Sempre Crescendo speelt het Wilhelmus en de vlag wordt gehesen. Daarna komt de optocht in beweging.

Om 13.30 uur is er het vogelschieten. De organisatie doet een oproep aan alle deelnemers om een legitimatiebewijs mee te nemen. Ook is er vogelknuppelen en zijn er diverse kinderactiviteiten. Om 20.00 uur is er een prijsuitreiking en tot slot start om 20.00 uur een feestavond met dj Hamer.

oranjestichtinglaagsoeren.nl