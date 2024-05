Oproep om hoornaars te melden

BRUMMEN – Imkersvereniging Brummen roept plaatsgenoten op om het te melden als ze een Aziatische hoornaar zien. Dit is een invasieve rover, die onder meer op bijen jaagt.“Mocht u een groot insect zien waarvan u vermoedt dat het een Aziatische hoornaar is, probeer deze dan te fotograferen en stuur de foto in op waarneming.nl”, aldus de imkersvereniging.

Op dinsdag 1 mei hield de vereniging in Plein 5 een informatieve bijeenkomst over de Aziatische Hoornaar. Mensen konden vragen stellen over deze ‘rover’ en ook konden ze leren hoe een selectieve val voor deze hoornaar kan worden gemaakt.

“Hoewel het dier een maatje kleiner is dan de Europese hoornaar, is deze uit China overgekomen reuzenwesp heel wat venijniger. Dat komt ook omdat onze eigen Europese wilde bijen, honingbijen, vlinders en zweefvliegen zich geen raad weten met de Aziatische hoornaar”, aldus de imkersvereniging.

De imkers hopen de ‘invasie’ tegen te houden of in ieder geval af te remmen. Ze waarschuwen nog om Aziatische hoornaars niet zomaar dood te slaan. Beter kan er een expert komen die kan helpen met het vangen ‘en zo nodig doden van het dier’, aldus de vereniging.

Kenmerkend voor de Aziatische hoornaar zijn het donkere lijf met twee vrij smalle gele ringen, de gele sokken aan de verder zwarte poten en het formaat van circa 2,5 centimer.