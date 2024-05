Openlucht vlooienmarkt in Velp

VELP – Op Tweede Pinksterdag, maandag 20 mei, wordt er in Velp een openlucht vlooienmarkt gehouden op de parkeerplaats rondom de Dumpel. Van 9.00 tot 16.00 uur zijn er veel tweedehands spulletjes, antiek, curiosa, snuisterijen, brocante, huisraad en kleding te koop. Zelf spullen verkopen is ook mogelijk. Een kraam huren kan via 06-39108152.

Entree voor volwassenen is 3,50 euro, kinderen tot 12 jaar hebben onder begeleiding gratis toegang. Er is catering en een gezellig terras, dit wordt verzorgd door de sporthal.