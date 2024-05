Opening Stiltetuin en Labyrint

DIEREN – Op zondag 12 mei, aansluitend aan de kerkdienst in de Ontmoetingskerk in Dieren, zijn op het terrein van de kerk een stiltetuin en labyrint officieel geopend. Beide zijn te vinden in de tuin en vrij toegankelijk.

Bij de tuin komt informatie te hangen en ook een QR-code, zodat bezoekers weten wat de bedoeling is en welke symboliek in de tuin is te vinden in planten en aanleg.

Dankzij de Ikbuurtmee!-cheques van de gemeente Rheden konden de stiltetuin en het naastgelegen labyrint worden gerealiseerd. Voor het labyrint zijn 770 stenen ingegraven.

pgzuidoost-veluwezoom.nl

Van bovenaf is het labyrint met de 770 stenen goed te zien.

Meer foto's