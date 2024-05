Opening nieuwe exposities bij Galerie Achtendertig

RHEDEN – Zaterdag 1 juni worden de exposities van Hans Bionda en Leon Mommersteeg samen met Harry de Leeuw geopend bij Galerie Achtendertig in Rheden. De opening wordt verricht door Hans van Liempt.

Hans Bionda is een Arnhemse fijnschilder. Hij werkt voornamelijk in olieverf waarbij hij gebruik maakt van verschillende technieken. Hans maakt zeer realistische landschappen, onder andere van de Slufter (Texel) en van de Hoge Veluwe. Toch zijn de landschappen geen fotoweergave, alles wat Hans niet passend vindt, laat hij weg. Zo blijft een ongerept en idyllisch landschap over. Zelf zegt hij over zijn werk: “Het landschap met zijn onbegrensdheid en stilte is mijn inspiratiebron. De schoonheid van de natuur weer te geven is de basis van mijn werk.”

Leon Mommersteeg toont werk op kleine schaal. Hij isoleert zijn onderwerp daarmee van elke omgeving. Hij laat de toeschouwer alleen met wat hij wil laten zien: het onderwerp, maar vooral ook vorm, structuur, kleur en afwerking. Kleine verhaaltjes in mooie materialen. De natuur is een onuitputtelijke inspiratiebron en het gebruikte materiaal wordt optimaal benut. Hij streeft naar een perfecte afwerking en een werkstuk waar ‘langer kijken loont’. Mommersteegs werk past in de traditie van de Japanse netsuke snijders, de ‘gordelknopen’ die bij de kimonodracht horen. Naast netsuke toont Leon bouwsels onder glazen stolpen. Poëtische constructies van papier, draad en ledverlichting. Zelf omschrijft hij ze als ‘decors voor films die nooit gemaakt zullen worden’.

Galerie Achtendertig is gevestigd aan de Veerweg 38 in Rheden. De tentoonstelling is na de opening op afspraak te bezoeken tot 30 juni.