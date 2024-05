DOESBURG – Zwemsportvereniging DWV in Doesburg houdt maandag 27 mei een open training wedstrijdzwemmen. Iedereen die op zoek is naar een leuke sport en wil ervaren wat wedstrijdzwemmen inhoudt, kan meedoen. “Het maakt niet uit of je net je zwemdiploma’s hebt of al wat langer: iedereen is welkom. Of je nu voor de snelste tijd gaat of gewoon lekker wilt bewegen, gezelligheid staat altijd voorop”, aldus de vereniging.

De training is van 18.30 tot 19.30 uur in zwembad Den Helder in Doesburg. Aanmelden en meer informatie opvragen kan via maarten.v@dwv-doesburg.nl.