Open Podium in Leuvenheim

LEUVENHEIM – Op zaterdag 11 mei laten vier regionale artiesten van zich horen tijdens het Open Podium in het Buurthuis in Leuvenheim. Gentlemen speelt funk, blues, rock, pop en folk. Strak in het pak, strak in de groove. Megan en Sophie rappen hun eigen Nederlandstalige teksten over pakkende beats. Sjorrie brengt zijn interprovinciale ‘hardrock ’n roll’ het liefst in halfverlaten campingkantines en middelmatige cafetaria’s, maar kruipt voor de gelegenheid uit zijn comfortzone. Dit keer solo, dus zonder zijn trouwe Beppesizzers. En natuurlijk singer-songwriter Noah die zichzelf begeleidt op piano en gitaar.

De aanvang is 20.00 uur. De entree is gratis maar een vrijwillige bijdrage voor de artiesten wordt op prijs gesteld.

sjorrie.nl

gentlemenmusic.nl