Open Erf: inspiratie voor meer biodiversiteit

BRUMMEN/KLARENBEEK – Rita Schoonman in Brummen en Ruud van der Plank in Klarenbeek zijn ambassadeur van het Praktijknetwerk Biodiversiteit bij Buitenlui. Tijdens de Dag van het Open Erf op zaterdag 25 mei verwelkomen zij bezoekers die meer willen weten over hoe zij de biodiversiteit op hun terrein kunnen ondersteunen.

Mensen die belangstelling hebben voor meer inheemse planten, struiken en bomen op hun terrein, die inspiratie willen opdoen voor een groen en biodivers erf of meer willen weten over hoogstamfruit, poelen, een vogelbosje, insectenhotel of bloemenweide kunnen terecht op de open erven. De ambassadeurs geven graag meer informatie over het verhogen van de biodiversiteit op het erf.

Bij Rita Schoonman aan de Cortenoeverseweg 94 in Brummen is iedereen tussen 11.00 en 16.00 uur welkom. Hier zijn een gelegde heg, medicijnwiel, diverse proefveldjes en een grote bloementuin te zien. Om 11.00 en 14.00 uur is er een rondleiding.

Ruud van der Plank aan de Veldweg 1 in Klarenbeek stelt zijn erf tussen 14.00 en 17.00 uur open voor bezoekers. Hier zijn bossages, houtsingels, hagen, kruidenrijk grasland en een poel te zien. Er is er een rondleiding rond diverse percelen en een botanische siertuin.

De ambassadeurs willen graag dat bezoekers zich vooraf aanmelden. Dit kan via slgelderland.nl/projecten/praktijknetwerk-biodiversiteit-bij-buitenlui. Hier is ook meer informatie over de deelnemers te vinden.

Ambassadeur Ruud van der Plank op zijn terrein