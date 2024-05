Open Dag bij De Hommelhoeve in Empe

EMPE – Op maandag 20 mei, Tweede Pinksterdag, houdt De Hommelhoeve aan de Hommelstraat 1 in Empe voor de tweede keer een open dag. Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen op de natuurboerderij.

Op het kleinschalige, gemengde boerenbedrijf De Hommelhoeve gaan landbouw en natuur hand in hand. Ruimte voor natuur en goed eten voor de mens met aardappels, vlees en groente op natuurlijke wijze geteeld en van dieren die naar hun aard worden gehouden.

Er is een tuinderij waar bezoekers met een zelfoogstabonnement zelf kersverse seizoensgroente kunnen oogsten en fruit mogen plukken. Er is een kudde Brandrode runderen, wat kippen en een Duroc varken dat hopelijk biggen krijgt.

Tijdens de open dag zijn er rondleidingen over de landerijen en de zelfoogsttuin, waarbij wordt verteld over de werkwijze op de tuin, de aanplant van de singels met inheemse soorten bomen en struiken om de biodiversiteit in het gebied te vergroten.

Er zijn activiteiten voor jong en oud, zoals een voordracht over biologisch-dynamische landbouw, een bijenexcursie, een viltworkshop, een kampvuur, kinderactiviteiten, een verhaal en spelletjes.

Op het terras kunnen bezoekers genieten van allerlei lekkers, deels van eigen land, met gemoedelijke muziek erbij en een kooroptreden van De Dissonanten. Op het erf is een markt met kraampjes van andere lokale ondernemers en ambachtslieden.

dehommelhoeve.nl