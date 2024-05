Op zoek naar wilde zwijnen

RHEDEN – Op vrijdagavond 17 mei is iedereen van 13 jaar en ouder welkom om met een gids van Natuurmonumenten op zoek te gaan naar wilde zwijnen. Het is een ‘flinke wandeling door een heuvelig gebied en over zandpaden’. De start is om 19.30 uur vanaf het bezoekerscentrum in Rheden. Om 22.00 uur zijn de wandelaars weer terug. Aanmelden kan via natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.