Op zoek naar vleermuizen

EERBEEK – Gidsen van IVN Eerbeek e.o. nemen geïnteresseerden op vrijdag 10 mei van 21.00 tot 23.00 uur mee op een vleermuizenwandeling. Vleermuizen zijn mystiek en mysterieus, aldus IVN, een organisatie die zich richt op natuureducatie en natuurbeleving. De dieren zijn mystiek omdat ze vliegen met hun handen, kijken met hun oren en slapen aan hun benen. Ze zijn mysterieus omdat ze in de nacht verschijnen en een onhoorbare grillige vlucht aan de avondhemel laten zien. Met deze woorden in gedachten gaan de gidsen vrijdagavond in de vroege schemering op pad. Ze nemen voor de liefhebbers extra batdetectors mee om het geluid van vleermuizen te ervaren. Vanwege het late tijdstip is de tocht niet zo geschikt voor erg jonge kinderen. Vleermuizen houden niet van regen, kou en harde wind. IVN houdt dus een slag om de arm of de tocht doorgaat en adviseert om de website in de gaten te houden als er erg slecht weer voorspeld wordt. De start van de tocht is parkeerplaats Hallse brug aan de Hallseweg in Eerbeek.

ivn.nl/afdeling/eerbeek-eo