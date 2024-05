Op de foto met roofvogel voor goede doel

KLARENBEEK – In het Pinksterweekend is het mogelijk om in roofvogeltuin De Havikshof in Klarenbeek op de foto te gaan met de woestijnhavik. De kosten hiervoor zijn 5 euro. De gehele opbrengst wordt gedoneerd aan Alpe d’HuZes-team Klarenbeek, waar Annie Zuidema van de Havikshof lid van is. Het team gaat op 6 juni meedoen aan dit evenement voor het KWF. De ploeg zal fietsend en lopend zo vaak mogelijk de Franse berg Alpe d’Huez beklimmen. Inmiddels is er al een mooi bedrag opgehaald door het team, maar er is nog steeds geld nodig naar onderzoek naar kanker. De actiegroep zegt: “Steun ons, laten we samen kanker de wereld uit helpen.”

Een plekje voor een foto reserveren kan via a.zuidema@hotmail.nl.

Foto: Annie Zuidema