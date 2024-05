EERBEEK – Mensen met niet-aangeboren hersenletsel zijn welkom op de NAH Ontmoetingsochtend in Eerbeek op woensdag 15 mei. Van 10.00 tot 12.00 uur kunnen ze terecht in Cultuurhuis Pater Dekker. De bijeenkomst biedt gezelligheid met koffie en thee in een prikkelarme omgeving.