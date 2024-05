Oliemolen Eerbeek zoekt vrijwilligers

EERBEEK – De Oliemolen in Eerbeek zoekt nieuwe vrijwilligers voor het draaiend houden van de watermolen. Zij krijgen hiervoor een interne opleiding. Het is niet nodig dat ze al zijn opgeleid tot wind- of watermolenaar.

In Eerbeek staat de enige nog in werking zijnde bovenslag waterrad oliemolen in Nederland. Deze molen wordt beheerd door Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) en gedraaid door een team van enthousiaste molenaars. In deze molen wordt olie geslagen uit lijnzaad.

De molenaars geven tekst en uitleg aan de bezoekers, slaan de olie en zorgen voor kleinschalig onderhoud aan de molen. Tevens worden nieuwe molenaars vrijwilliger bij GLK – dit levert leuke extraatjes op. De vrijwilliger komt te werken in een hecht en professioneel team, waarin gezelligheid ook belangrijk is. Daarnaast krijgt hij of zij een gedegen opleiding en bedrijfskleding.

Het zou fijn zijn als de nieuwe vrijwilligers gevoel voor techniek hebben of daar geïnteresseerd in zijn. Ook is het belangrijk om goed te kunnen samenwerken, flexibel en gastvrij te zijn en te denken aan de eigen veiligheid en aan die van de ander. De molen draait van april tot begin november op de zaterdagen en zondagen. Wie is opgeleid wordt in overleg één of twee keer in de maand ingeroosterd.

Wie interesse heeft kan op zaterdag 11 mei langskomen bij de molen aan de Kanaalweg in Eerbeek. Het is dan een van de nationale molendagen. De molen is dan geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Ook op zondag 12 mei is het Nationale Molendag. De molen is in het seizoen elke zaterdag en zondag geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur. Meer informatie is ook te verkrijgen bij Geertje van Klaveren via klaverengierman@hetnet.nl.