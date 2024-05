OldStars fietsen van start

DIEREN – Fijn samen fietsen, in beweging blijven en geen prestatiedruk. Dat is het doel van OldStars fietsen, dat donderdag 25 april van start is gegaan bij RTC de Veluwerijders. Onder leiding van twee ervaren rijders heeft de groep deelnemers een mooie rit gemaakt, waarbij ze onderweg nog handige tips kregen.

Het zonnetje kwam er door en de deelnemers hebben een prachtige route van 33 kilometer gefietst, met of zonder ondersteuning, waarbij onderweg werd gestopt om gezellig een kop koffie te drinken.

Mensen die ook wel eens mee willen fietsen of vragen hebben, kunnen contact opnemen via info@veluwerijders.nl.