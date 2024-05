Nieuwe plekjes ontdekken tijdens Happen, trappen en stappen

EERBEEK – Heerlijk een stuk wandelen of fietsen en ondertussen leuke en interessante stops waar een hapje en drankje klaar staan. Maar liefst honderddertig deelnemers zagen dit wel zitten en deden zondag 26 mei mee aan Happen, trappen en stappen, georganiseerd door Lions Club Zuid-Oost Veluwe.

Op de vroege zondagmorgen vertrokken de deelnemers vanaf pannenkoekenrestaurant De Brugkabouter, waar ze eerst een lekker bakje koffie of thee aangeboden kregen. De tocht liep door het mooie gebied tussen Brummen en Eerbeek, waaronder landgoed Leusveld. Met het prachtige jachthuis op de achtergrond, kon hier worden genoten van een lekker hapje en drankje. Natuurmonumenten had hier en informatiestand waar boswachters het een en ander vertelden over het Leusveld. Ook was er een rustpunt bij De Groote Boele; een boerderij waar geboerd wordt met oog voor de natuur. Vele deelnemers lieten na afloop weten dat zij, ondanks dat zij in de regio wonen, toch op plekjes zijn geweest die ze nog niet eerder hadden ontdekt.

De opbrengst van deze Lions activiteit wordt binnenkort gedoneerd aan basisscholen Sterrenbeek en Spr@nkel in Eerbeek. Deze twee scholen gaan per volgend schooljaar samen verder in de locatie aan de Illinckstraat en de bijdrage van de Lions wordt gebruikt om het schoolplein een flinke opknapbeurt te geven.

Foto: Isis van de Pol