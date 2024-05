Nieuwe Ontmoetingsgids ouderen Doesburg

DOESBURG – De nieuwe ontmoetingsgids voor ouderen in Doesburg is klaar. In het boekje staan meer dan honderd activiteiten beschreven waarbij ouderen anderen kunnen ontmoeten en waar ze gezelligheid kunnen vinden. Een gedrukte versie van de gids is gratis af te halen bij het Stadskantoor, de VVV, in de Martinikerk en bij de inloop van Caleidoz op de Beumerskamp. Ook bij Sonja’s Brood en Banket in de Ooipoortstraat en Bertram & Brood aan de Meipoortstraat kan de gids worden afgehaald. Via doesburgerinitiatief@ziggo.nl kan een digitaal exemplaar worden aangevraagd.

De Ontmoetingsgids wordt samengesteld door Stichting Doesburgerinitiatief en komt één keer per jaar uit. In de Ontmoetingsgids 2024 staan veel wijzigingen ten opzichte van vorige versies, o.a. omdat het Leger des Heils aan de Zandbergstraat en Komdersuut in Angerlo hun activiteiten hebben beëindigd en ook de deuren van hun gebouwen voor activiteiten van andere organisaties hebben gesloten. Ook zijn de Bibliotheek en de Buurtacademie verhuisd naar het Stadskantoor in Beinum. Gelukkig hebben de meeste organisaties intussen een nieuw onderkomen gevonden voor hun activiteiten.

En er zijn ook weer nieuwe activiteiten bij gekomen, zoals van de Huiskamer van de Stad in Jongerencentrum 0313, kaarten in speeltuin Kindervreugd en zwemmen voor mensen met kanker in zwembad Den Helder.