Nieuwe Loenense school heet ’De Waterval’

LOENEN – De openbare basisschool De Tweede Stee en de Katholieke Basisschool De Poort in Loenen zijn gefuseerd. Door een forse daling van het leerlingenaantal was dit noodzakelijk. Omdat beide schoolgebouwen niet voldoen aan de eisen, is besloten om een nieuwe school te bouwen. Deze school komt op plek aan de Reuweg, waar nu de Tweede Stee staat.

Een tijd geleden hebben de scholen een oproep gedaan aan iedereen in Loenen om mee te denken en suggesties aan te leveren voor een naam voor deze nieuwe school. Maar liefst vijftig inzendingen hebben zij ontvangen, die zijn beoordeeld door een brede jury. Vanuit de kinderen, ouders en leerkrachten zijn er zes top 5-jes aangeleverd. Deze zijn samengevoegd en er was een duidelijke voorkeur zichtbaar. Inmiddels is er formele instemming op de nieuwe naam ontvangen en kon deze worden gepresenteerd. Het wordt ‘Basisschool de Waterval’. “Een waterval stroomt en is vaak in beweging. Net als de nieuwe school”, luidt de uitleg.

De naam wordt vanaf 1 augustus 2024 gebruikt. Vanaf het nieuwe schooljaar gaat de gefuseerde school van start bij De Poort aan de Hoofdweg. Om over voldoende ruimte te kunnen beschikken, totdat de nieuwe school medio 2026 in gebruik kan worden genomen, kan de schoolleiding beschikken over enkele noodlokalen die op het terrein bij De Poort worden geplaatst.