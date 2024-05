Nieuwe leesclub in Velp: De BoekenBent

VELP – Op woensdag 29 mei gaat in Velp leesclub De BoekenBent van start. In goed gezelschap worden boeken besproken om inzichten te delen en (levens)ervaringen uit te wisselen. ‘Bent’ is een synoniem voor ‘kring’ of ‘gezelschap’.

De leesclub staat onder leiding van Desirée Meijer en Margot Ufkes, beiden docenten Nederlands. Zij zijn de BoekenBent drie jaar geleden begonnen om hun school en kregen hier zoveel plezier van, dat zij dat nu met meer mensen willen delen. ” Ik ben nieuwsgierig naar leeservaringen van anderen en vind het fijn om ze te delen. Het geeft me bijna altijd nieuwe inzichten. Niet alleen over het boek, maar ook over mezelf”, aldus Margot.

De BoekenBent gaat op woensdag 29 mei van start bij Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp. De bijeenkomst is van 9.30 tot 11.30 uur en dit keer wordt ‘Het lied van ooievaar en dromedaris’ van Anjet Daanje besproken. De leeskring is laagdrempelig en flexibel en kennis van literatuur is niet nodig. Deelname kost 5 euro.

eenpassievoorboeken.nl/activiteiten