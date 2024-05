Nieuwe kampioenen bij GSCD

DIEREN – Het kaartseizoen is weer voorbij en dat betekent dat de Dierense kaartclub GSCD weer nieuwe kampioenen in het zonnetje heeft gezet. De volgende spelers zijn in de prijzen gevallen.

Individueel was Hil Barink het beste, gevolgd door Henk Corbeek en Herman Konings. De marsenprijs ging naar Theo vd Stroom en Nico Schaart, ieder met vijftien marsen. In het koppeltoernooi kwam het duo Theo vd Stroom en Jan Hol als winnaar uit de bus. Tweede werden Dani Tamo en Jan Tabak en de derde prijs was voor Toon Bergevoet en Nico Schaart. De marsenprijs was voor het koppel Theo vd Stroom en Jan Hol met 33 marsen.

De kaartvereniging speelt van half september tot eind april in de Drieschaar. Wie ook wil klaverjassen, kan contact opnemen via 0313-420755.