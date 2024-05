Nieuw zwemseizoen van start

RHEDEN – Maar weinig belangstellenden durfden zondagmorgen 28 april een duik te nemen in het openluchtzwembad in Rheden. Ter gelegenheid van de opening trotseerde wethouder Ronald ter Hoeven, samen met enkele andere doorzetters, het koude water. Hij nam een flinke duik en daarmee is het nieuwe zwemseizoen officieel geopend.

Ter voorbereiding op dit moment heeft een groep vrijwilligers zich begin maart al druk gemaakt. Het zwembad is gepoetst, de kleedhokjes schoongemaakt en het groen weer netjes bijgewerkt. Het bad ligt er dus weer prima bij voor wat hopelijk een mooie seizoen wordt.

Foto: Peter Kars