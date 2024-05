Netwerkcoaches gezocht

BRUMMEN – Stichting Welzijn Brummen is op zoek naar vrijwillige netwerkcoaches. Als netwerkcoach luister je naar wat iemand graag wil qua contacten, help je inzicht te krijgen in de bestaande en wenselijke contacten en steun je iemand bij het uitbreiden of versterken van de contacten. Een netwerkcoach kan onder andere goed luisteren, vragen stellen, zelfstandig werken en reflecteren. Wie meer wil weten over de functie kan contact opnemen met Hennita Benjamins van Stichting Welzijn Brummen: h.benjamins@welzijnbrummen.nl of 0575-728430.

welzijnbrummen.nl/netwerkcoaches