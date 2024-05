Natuurlijke kunst te zien in Martinikerk

DOESBURG – Marieke Laverman en Marjon Meulenbrugge exposeren samen in de Martinikerk in Doesburg. De tentoonstelling is te zien van donderdag 23 mei tot en met vrijdag 7 juni. Op de vrijdagen en in de weekenden zijn de kunstenaars zelf aanwezig. De gezamenlijke factor is de aanwezigheid van natuur in hun kunstwerken.

Marieke Laverman is kunstschilder en werkt graag vanuit kleurvlekken die vanzelf uitgroeien tot een afbeelding. Haar onderwerpen liggen dicht bij organische vormen, zoals bloemen, bomen, de natuurlijke omgeving. Haar laatste schilderwerk vindt ook inspiratie bij weefwerk en gobelins. In vlekken en arceringen ontstaat een afbeelding. Marieke geeft met les in haar eigen atelier in Westervoort.

Marjon Meulenbrugge is vormgever met natuurlijke materialen en maakt ‘natural art’. De natuur is haar grote inspiratiebron. Dit is terug te zien in haar 3D- en 2D-objecten, waarin ze ook graag een verhaal vertelt. Ze werkt in opdracht voor bedrijven en particulieren en geeft workshops. Op deze expositie toont ze haar eigen werk.

mariekelaverman.nl

floremetart.nl

Marieke Laverman (links) en Marjon Meulenbrugge (rechts)