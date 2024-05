Nattevoetenpaadje Havikerwaard

DE STEEG – IVN Oost-Veluwezoom houdt op maandag 6 mei een afwisselende wandeling met een gids over de grens van de stuwwal, langs de IJssel, over landgoed Middachten, door bos, uiterwaarden en over stapstenen. De gids bespreekt de bijzondere planten die er groeien en laat een zeer afwisselend landschap zien. De wandeling is ongeveer 6 kilometer lang en start om 9.30 uur vanaf parkeerplaats Middachten. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

ivnoostveluwezoom.nl