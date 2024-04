Muziekquiz op Doesburgs carillon

DOESBURG – Bezoekers aan de binnenstad in Doesburg kunnen zondag 5 mei meedoen aan een muziekquiz. Beiaardier Frans Haagen speelt 25 fragmenten van bekende melodieën op het carillon van de Martinikerk. Wie mee wil doen, kan bij eetcafé Bruut een wedstrijdformulier ophalen en ergens rondom de klokkentoren gaan zitten om de muziek goed te kunnen horen. Alle omliggende horeca is geïnformeerd, maar ook mensen op straat en bewoners van de binnenstad kunnen natuurlijk meedoen.

De quiz begint om 14.00 uur en duurt ongeveer een uur. Na afloop kan iedereen de formulieren weer inleveren bij Bruut. De beiaardier en een aantal bestuursleden van het Carillon slaan aan het nakijken en rond 17.00 uur worden de winnaars bekendgemaakt, ook bij Bruut. Er zijn diverse prijzen te winnen, beschikbaar gesteld door de Doesburgse ondernemers. Zo is er een diner voor twee te winnen bij Eetcafé Bruut, eigenaar Ruud Wijlhuizen is initiatiefnemer van dit evenement.

Deelname kost 2,50 euro. De opbrengst komt ten goede aan het Doesburgs carillon.

Foto: Hans Wonink

