Muziek langs de Veluwezoom in tiende editie Zoom! Muziekfestival

REGIO – Het jaarlijkse Muziekfestival Zoom! beleeft van 5 tot en met 9 juni haar tiende editie. De musici van het Ruysdael Kwartet hebben een programma samengesteld, waarbij muziek op internationaal topniveau op verschillende locaties in de regio te horen is.

Dit jaar laten internationale topmusici hun klassieke muziek klinken op sfeervolle en soms verrassende locaties langs de Veluwezoom. Naast de bekende pianiste Nino Gvetadze, sopraan Laura Bohn, cellist Joachim Müller-Crépon en uiteraard het Ruysdael Kwartet zelf, zijn onder meer het talentvolle jonge Adam Quartet en het Silhouet Kwartet te horen.

Opening

Het openingsconcert is op woensdag 5 juni om 20.15 uur. Dan speelt het Ruysdael Kwartet samen met sopraan Laura Dohn in de Grote Kerk in Velp. Het programma is getiteld ‘Das Geheimniss der Liebe’.

Op donderdag 6 juni vanaf 20.15 uur klinkt er muziek in de Havikerwaard. Op boerderij Van der Weele speelt het Adam Quartet samen met sopraan Laura Dohn en altviolist Gijs Kramer het ‘Strijkkwartet nr. 10’ van Shostakovich en van Karmala Sankaram ‘Lullaby, een gezongen monodrama in één bedrijf’.

De Dorpskerk in Rheden is vrijdag 7 juni het toneel voor het concert ‘Van idee tot partituur’. Vanaf 20.15 uur speelt het Ruysdael Kwartet een selectie van 10 composities uit een serie van 25 composities, die zijn geschreven in het kader van het 25-jarig jubileum van het kwartet. Na de pauze treedt het kwartet op samen met Nino Gvetadze en staat het ‘Pianokwintet in f, op. 34’ van Brahms op het programma.

Zaterdag

Zaterdag 8 juni staan er meerdere activiteiten op het programma. Zo is er om 10.00 en 13.00 uur een Muzikale wandelroute op Kasteel Middachten in De Steeg. Tijdens een wandeling over het landgoed komen de deelnemers op vier verrassende plekken muzikanten tegen die een miniconcert verzorgen. Om 15.30 uur is in openluchttheater de Pinkenberg op de grens van Velp en Rozendaal de familievoorstelling, getiteld ‘Be opera’. De 12-jarige Ton wil niet dat zijn klasgenoten erachter komen dat hij gek is op opera. Na het concert zijn er pannenkoeken, die worden gebakken door wethouders van de gemeenten Rheden, Rozendaaal en Doesburg. ‘Be opera’ is een voorstelling voor kinderen van 6 jaar en ouder.

De dag wordt afgesloten met een gratis openluchtconcert bij Kasteel Middachten in De Steeg, dat om 20.15 uur begint. Op het podium staan Het Ruysdael Kwartet, Adam Quartet, Silhouet Kwartet en Essenza Ensemble, samengevoegd tot één groot ensemble en aangevuld met drie blazers, piano, drums en bas. Al die musici zullen de getalenteerde Tess Merlot begeleiden, een jonge chansonnière met een opmerkelijke carrière. Samen brengen zij een programma met chansons en een smaakvolle selectie Franse muziek.

Zondag

Voor de vroege vogels is er zondagmogen 9 juni om 6.00 uur het zonsopkomstconcert bij Kasteel Rosendael. Als de eerste zonnestralen zichtbaar zijn, speelt het Ruysdael Kwartet het stuk ‘Frei aber Einsam’ van Brahms. Na afloop staat het ontbijt klaar.

Het programma versplaatst zich dan naar Doesburg, waar om 10.30 uur een barokconcert wordt gegeven in de Martinikerk. Hierbij staan drie componisten centraal: Domenico Gallo, Giovanni Battista Pergolesi en Unico Wilhelm van Wassenaer.

Die middag kan iedereen op de fiets stappen om mee te doen aan de muzikale fietsroute. Er zijn vier routes uitgezet met concerten op diverse plekken in de regio. Starten kan om 13.00 uur in Dieren, Doesburg, Rozendaal en Velp. De verschillende routes eindigen bij de Turnhal in Ellecom, waar om 17.00 uur het slotconcert begint. Het Ruysdael Kwartet speelt dan het ‘3e strijkkwartet’ van Béla Bartók en ‘Sextet op. 49’ van Antonín Dvořák.

Muziek op scholen

In de aanloop naar het festival verzorgen de musici lessen op basisscholen in de gemeente Rheden. De kinderen presenteren hun muzikale vaardigheden op maandag 3 en dinsdag 4 juni aan hun ouders, samen met de professionele muzikanten. Maandag 3 en dinsdag 4 juni.

Ook staan er twee Oekraïneconcerten op het programma, op zaterdag 25 mei in de Torckschool in Rozendaal en op zondag 2 juni in de Roskam in Rheden. Beide dagen vanaf 10.30 uur.

Het complete programma is terug te vinden op zoomfestival.nl/programma. Hier zijn ook kaarten verkrijgbaar voor de verschillende concerten en activiteiten. Kaarten worden ook verkocht bij Jansen & de Feijter in Velp, Read Shop Dieren en Boek en Buro Nieuwenhuis in Doesburg.

Foto: Simon van Boxtel

Het Ruysdael Kwartet organiseert voor de tiende keer het Zoom! Festival