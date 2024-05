Muziek in Protestantse kerk

LOENEN – Op zondag 26 mei om 15.00 uur geeft Trio Talbeaux een concert in de Protestantse Kerk in Loenen. In de pauze is er thee met taart in de pauze.

Trio Tableaux, bestaande uit Thijs Willers, Elin Haver en Gijs Linn, speelt Bruch 8 Stücke op. 83 nr 1, 2, 3 en 5, Brahms 2 gesänge op. 91 en Mozart ‘Kegelstatt’ trio K. 498. Opgeven kan via muziekprotestantsekerk loenen@gmail.com. Na afloop van het concert is er gelegenheid voor het geven van een vrijwillige gift.

Thijs Willers speelt vanaf zijn 5e piano. Momenteel studeert hij bij Mila Baslawskaja aan de Sweelinck Academie van het Conservatorium van Amsterdam. Dit jaar heeft hij de landelijke eerste prijs ontvangen bij het Prinses Christina Concours en is hij als ‘jonge held’ te gast geweest in het tv-programma ‘Podium Klassiek’.

Elin Haver begon op haar 4e met vioolles. In 2018 stapte ze over naar de altviool. Vanaf 2018 krijgt zij les van Judith Wijzenbeek. Zij won in 2020 de 1e prijs in de regiofinale van het Prinses Christina Concours en in de Nationale Finale een Eervolle Vermelding en de Publieksprijs.

Gijs Linn speelt vanaf zijn 9e jaar klarinet; hij studeerde aan de Sweelinck Academie en volgt nu de bacheloropleiding aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij won verschillende prijzen bij het Prinses Christina Concours en het Tristan Keuris kamermuziekconcours.