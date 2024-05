Museum de Roode Tooren breidt collectie uit met unieke breitkeil

DOESBURG – Museum de Roode Tooren in Doesburg is een bijzonder stuk rijker. Donderdag 23 mei overhandigde wethouder Birgit van Veldhuizen van de gemeente Doesburg een breitkeil aan het museum.

Bjorn Beekman stuitte tijdens het aardappelrooien op een akker in Doesburg op een breitkeil, een vroeg-neolithische bijl van steen, die stamt uit ongeveer 4500 voor Christus. Hij schonk zijn vondst aan de gemeente Doesburg, die het op haar beurt in bruikleen geeft aan Museum de Roode Tooren. “Dit is zo’n bijzondere vondst. Dit moet aan het grote publiek getoond worden. Daarom bied ik het hierbij aan de Roode Tooren aan”, aldus wethouder Birgit van Veldhuizen. De breitkeil krijgt een plek in de vitrine met archeologische vondsten in de kelder van het museum, waar meer informatie wordt gegeven over de bijzondere bijl en de vindplaats.

Bij de vondst was al snel duidelijk dat het niet om een gewone kei ging. Met name het mooie gat in het midden trok de aandacht. Hoe bijzonder de vondst was, bleek na contact met een expert in stenen en vuurstenen. Het gaat hier om een breitkeil. Een bijzondere vondst, volgens de expert.

Nader onderzoek door de archeologische dienst van Erfgoed Gelderland bevestigde dat het inderdaad gaat om een Rössener Breitkeil. Vertaald uit het Duits is dit een brede wig, waarbij Rössener verwijst naar de Rössener cultuur, die zo’n 4500 jaar voor Christus leefde en wordt gezien als opvolger van de eerste boeren in Nederland.

De vondst is een teken dat er al heel vroeg bewoning was in dit gebied.

Museum de Roode Tooren is geopend van dinsdag tot en met zondag en gratis toegankelijk.

Wethouder Birgit van Veldhuizen plaatst de breitkeil in de vitrine van De Roode Tooren