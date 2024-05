Motorrun toert door de Achterhoek

DIEREN/DOESBURG – Zaterdag 1 juni aanstaande wordt de Motorrun Doesburg weer gereden, dit jaar voor de 32e keer. Het vertrek is rond 10.30 uur vanaf scholengemeenschap Het Rhedens in Dieren. Dit rit gaat onder andere door Doesburg, de stoet wordt hier rond 10.45 uur verwacht. De organisatie roept inwoners op te komen kijken en de mensen te applaudisseren. “Voor de motorrijders voor hun belangeloze inzet en voor de mensen die meerijden omdat ze deze dag zoveel plezier beleven.” Ook op de terugweg, rond 15.15 uur komen de deelnemers door Doesburg. Ook de finish is bij Het Rhedens.

De Motorrun is een jaarlijks evenement waarbij zo’n 85 mensen met een verstandelijke beperking als bijrijder op een motor (trike of zijspan) een tourrit maken door de Achterhoek en de Liemers. Het doel is, naast een mooie dag voor de deelnemers, de integratie van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen. De kosten worden betaald door sponsoren en donateurs, iedereen die meehelpt of -rijdt doet dit vrijwillig.

Onderweg krijgen rijders en deelnemers op een mooie locatie een lunch aangeboden en na afloop is er een barbecue voor deelnemers, rijders, begeleiders en andere vrijwilligers.