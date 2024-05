Mogelijke oprichting Partij voor Beinum

DOESBURG – Omdat ze vinden dat ze niet genoeg mee kunnen praten bij de gemeente Doesburg, is een groep inwoners van Beinum van plan een eigen politieke partij te starten. “Wij hebben op dit moment alleen via rechters en advocaten contact met de gemeente. Dat is restrictief en verlammend. Wij vinden dat het beter is om wel met de gemeente te kunnen overleggen.” Deze inwoners denken dit te kunnen bereiken door een eigen Partij voor Beinum in het leven te roepen. “Zo kunnen wij meepraten en voor onze belangen opkomen.”

Volgens de initiatiefnemers zijn er veel inwoners van Beinum ‘die in onvrede leven met onwenselijke toestanden’. Dit zijn bijvoorbeeld de centrumbewoners die het niet eens zijn met de plannen voor herinrichting, de groep Boerenlandschap Beinum, die zich verzet tegen realisatie van het buurtje Wemmersweerd, en een groep bewoners van Beinum West die een ontsluiting naar de Rivierweg missen.

Wie interesse heeft om aan te sluiten bij een lokale Partij voor Beinum, kan contact opnemen via beinumboerderijen@outlook.com.