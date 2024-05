Middagwandeling parkbos Rosendael

ROZENDAAL – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen houden op woensdag 5 juni een wandeling van circa 4 kilometer door het parkbos van kasteel Rosendael. De boswachter laat de tuinen en de bijzondere bomen zien. Ook is er aandacht voor het beheer van het parkbos en voor de landschappelijke aspecten zoals de stuwwal, ornamenten in het park en de beek op het landgoed. Vooraf online reserveren via glk.nl/excursies is noodzakelijk. De start is om 14.00 uur.