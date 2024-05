Met KNNV op zoek naar stoepplanten

VELP – Woensdagavond 22 mei houdt de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) Arnhem een plantenexcursie in Velp. De deelnemers gaan op zoek naar wilde planten die in de bebouwde kom van Velp groeien. Tussen al het asfalt en steen van bestrating en trottoirs heeft zich namelijk een nieuwe groep van planten gevestigd, de urbane flora. Ook in bermen en op braakliggende terreintjes zijn ze te vinden. En ze breiden flink uit, er komen steeds weer nieuwe soorten bij.

De excursie start om 19.30 uur voor het NS-station in Velp en duurt ongeveer anderhalf uur. Niet alleen leden, maar ook andere belangstellenden zijn welkom, maar in verband met het beperkte aantal deelnemers wordt iedereen verzocht zich aan te melden via plantenwerkgroep@arnhem.knnv.nl, onder vermelding van ‘Urbane flora Velp’.

De natuurvereniging KNNV is een vereniging voor natuurstudie, -beleving en -bescherming. Tijdens de week van de biodiversiteit zijn er tientallen activiteiten door heel Nederland, met als doel iedereen kennis te laten maken met de soortenrijkdom in zijn omgeving.

arnhem.knnv.nl