Met de gids op stap over de Veluwe

RHEDEN – Vanaf Paviljoen de Posbank in Rheden start op zondag 12 mei om 11.00 uur een wandeling met een gids van Natuurmonumenten over de glooiende heide heuvels van het Herikhuizerveld en door de omringende bossen. De tocht duurt zo’n twee uur. Meewandelen kost 10 euro; leden van Natuurmonumenten betalen 7 euro. Aanmelden kan via natuurmonumenten.nl. Deze tocht is voor volwassenen.