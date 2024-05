Meer zelfredzaamheid in Rheden en Rozendaal

RHEDEN/ROZENDAAL – In 2023 hebben minder inwoners uit de gemeenten Rheden en Rozendaal een beroep gedaan op individuele ondersteuning en begeleiding dan in de jaren daarvoor, waarbij tegelijkertijd een toename te zien was in deelnames bij collectieve ondersteuning. Dat meldt welzijnsorganisatie Incluzio Rheden.

Deze verandering is mogelijk gemaakt door de ontwikkeling en het aanbod van groepsgerichte activiteiten en digitale ondersteuning. Dat blijkt uit de jaarrapportage die welzijnsorganisatie Incluzio Rheden presenteert aan beide gemeenten. Zowel het aantal mensen met een ondersteuningsvraag als het aantal vragen dat zij hadden, is afgenomen. Waar in 2022 nog ruim 1700 inwoners in meer of mindere mate begeleiding nodig hadden (bij 2597 trajecten), lag dat aantal vorig jaar 7 procent lager (met 15 procent minder ondersteuningsvragen).

Financiën

Net als voorgaande jaren is de meeste ondersteuning geboden op het gebied van financiën. Geestelijke gezondheid en wonen zijn na geldzaken de twee meest voorkomende onderwerpen waarvoor inwoners zich meldden bij Incluzio Rheden. Onderwerpen die niet alleen in de gemeenten Rheden en Rozendaal heel actueel zijn, maar ook landelijk spelen.

Succesvol

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Rheden het contract met Incluzio Rheden verlengd. Sinds 2021 heeft Incluzio succesvol ingezet op het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners en het overnemen van geïndiceerde basisbegeleiding. In de komende drie jaar zal de focus voornamelijk liggen op het vergroten van de samenredzaamheid.

Het complete jaarverslag 2023 is te lezen op de website van Incluzio Rheden.

incluziorheden.nl