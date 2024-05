Meer ruimte voor fietsers en wandelaars in Brummen

GEM. BRUMMEN – Fietsers en wandelaars op de eerste plaats, minder parkeerplaatsen en 30 kilometer binnen de bebouwde kom; een aantal speerpunten in de nieuwe mobiliteitsvisie van de gemeente Brummen. Ook moet ervoor gezorgd worden dat het openbaar vervoer op peil blijft én wil wethouder Pouwel Inberg inwoners stimuleren hier meer gebruik van te maken. “Dat vergt een stukje educatie.”

In de mobiliteitsvisie geeft Brummen aan hoe zij de komende jaren om wil gaan met verkeer en vervoer binnen de gemeente. “Er gaat de komende jaren veel veranderen. Denk aan woningnood, klimaatverandering, een groeiende bevolking. De gemeente moet ervoor zorgen dat iedereen ook in de toekomst veilig naar school, werk en sport kan”, legt Inberg het nut van de visie uit.

Het werd het college duidelijk dat in de gemeente Brummen alles voor auto’s goed geregeld is, maar dat de verkeerssituatie een stuk veiliger kan voor fietsers en voetgangers. Dit is ook wat inwoners hebben aangegeven, zegt Inberg. “De bereikbaarheid van de dorpen en de routes naar omliggende plaatsen als Zutphen en Dieren moet beter en veiliger voor fietsers, zoals scholieren.”

Dit wil hij onder andere bereiken door overal in de bebouwde kom de maximum snelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur. Ook denkt Inberg de veiligheid in toekomstige nieuwbouwwijken te vergroten door minder parkeerplaatsen aan te leggen. Hij ziet meer in parkeerhubs aan de rand van de wijk, die ‘mensen verleiden verder te lopen en het ov-gebruik en fietsen te stimuleren’.

Er zal wel een stukje gedragsverandering moeten plaatsvinden om inwoners te bewegen meer gebruik te maken van het openbaar vervoer. “Daarvoor moeten we zorgen dat de busverbindingen in stand blijven en zo goed mogelijk aansluiten op de vertrektijden van de trein.” Ook hoopt Inberg sluipverkeer en vrachtwagens naar de grote doorgaande wegen te dirigeren.

De mobiliteitsvisie moet uitmonden in een uitvoeringsprogramma voor de komende tien jaar met maatregelen om alle beschreven doelen te bereiken. “Elk jaar maken we een lijstje met prioriteiten.” Wat Inberg betreft staat de herinrichting voor de Loenenseweg in Eerbeek en de Zutphensestraatweg in Brummen op de eerste plaats.