Meedenken over participatie

ELLECOM – De gemeente Rheden houdt twee bijeenkomsten over participatie. Inwoners kunnen aangeven hoe zij betrokken willen worden bij het maken van plannen en beleid, maar ook hoe zij, als ze zelf een idee hebben, de gemeente hierbij willen betrekken.

De bedoeling van participatie is om de betrokkenheid van inwoners te vergroten en om beleid en plannen te ontwikkelen die zo goed mogelijk aansluiten op de samenleving, zegt de gemeente. Dat is vaak ingewikkeld en zorgt ook wel eens voor teleurstelling en misverstanden. Daarom wil de gemeente Rheden met haar inwoners in gesprek over participatie. ‘Om er met elkaar beter in te worden.’

De gemeente wil graag van inwoners horen hoe zij denken dat de samenwerking tussen beide eruit zou moeten zien. Ze is benieuwd naar de ervaring momenteel en naar wat inwoners vinden dat nodig is om de gewenste samenwerking te bereiken. De ideeën die uit deze gesprekken komen gebruikt de gemeente bij het opstellen van het nieuwe participatiebeleid.

De bijeenkomsten zijn maandag 13 mei in hotel Avegoor in Ellecom. Meepraten kan tussen 16.00 en 17.30 uur en tussen 19.30 en 21.00 uur. Aanmelden kan via meedenken@rheden.nl.