Meedenken met ouderenarts

VELP – Ouderenarts Ester Bertholet nodigt ouderen uit om met haar mee te denken. Ze wil graag weten hoe ouderen denken over inhoudelijke onderwerpen als ‘eenzaamheid’ of ’triage’, maar ook over meer organisatorische vraagstukken. Bertholet overweegt hiervoor een ‘ouderenkring’ op te zetten; een groep ouderen die een aantal keer per jaar met haar meedenkt.

Om te onderzoeken of dit een goed idee is, houdt Ester drie bijeenkomsten, waarvan één op dinsdagavond 28 mei bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp. Op woensdagen 22 en 29 mei zijn er een bijeenkomsten in Arnhem. Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie en thee en van 19.30 tot 21.00 uur verzorgt Ester Bertholet een presentatie en is er ruimte voor gesprek. Spontaan binnenlopen mag, maar de arts vindt het fijn als belangstellenden zich aanmelden via info@esterbertholet.com.

Esther Bertholet heeft in 2011 een praktijk ouderengeneeskunde opgezet in Velp, met later dependances in Arnhem. Daarnaast heeft zij samen met collega’s ontmoetingscentrum Ons Raadhuis in Velp gesticht en zowel het Behandelpaspoort als een boek geschreven, samen met ouderen.