Massale opkomst voor herdenking op Nationaal Ereveld Loenen

LOENEN – Nimmer was er zo’n overweldigende belangstelling voor de jaarlijkse herdenking op het Nationaal Ereveld in Loenen, nu Eerbewijs 2024 genoemd, als dit jaar. Vele duizenden belangstellenden uit het gehele land kwamen naar Loenen om deze plechtigheid bij te wonen. Na bijna tachtig jaar komen de families en bekenden van slachtoffers nog graag naar deze plek. De Oorlogsgravenstichting had alles tot in de puntjes geregeld.

Om 13.30 uur luidde beheerder Henk Mulder, na het omslaan van een pagina in het grote boek met namen, de klok van de kapel als aanvang van de plechtigheid. Op een groot videoscherm konden de bezoekers alles prima volgen. De bijeenkomst begon met de levensverhalen van verzetsstrijders Karel van Berckel en Anda van Kerkhoven. De kleinkinderen vertelden uitgebreid over hun grootouders. Op de plekken waar ze gewoond hebben, vertelden zij hun verhalen.

Gastheer tijdens de herdenkingsceremonie was Tijmen Dokter, die zangeres Giovanca aankondigde. Zij zong samen met het Britten Jeugdorkest de liederen ‘Ken je mij’ en ‘De Vluchteling’.

Ton Heerts, burgemeester van de gemeente Apeldoorn, hield een toepspraak en vertelde over het leven van drie mannen die door hun moedige optreden veel levens hebben gered. Jaap Smit, president van de Oorlogsgravenstichting, benadrukte nog eens duidelijk dat we de vrede moeten koesteren en waakzaam moet blijven.

Twee leerlingen van de Koninklijke Scholengemeenschap, Florence en Suze, vertelden het verhaal van de familie Wijler, die in de oorlogsjaren veel heeft beleefd. Gershwin Bonevacia droeg een passend gedicht voor. Gastheer Tijmen Dokter kondigde de Taptoe aan, gevolgd door het zingen van het Wilhelmus.

Eerbewijs 2024 werd afgesloten met het leggen van vele kransen door een reeks van verenigingen en instanties. Opvallend hierbij is dat niet langer alleen wordt gekozen voor witte en gele bloemen, maar dat er allerlei kleuren in worden verwerkt.

De herdenking in Loenen was de laatste dagen landelijk nieuws. Evenals op De Dam vreesde men dat ook hier personen zouden komen om hun protesten te laten horen en zien. Er was deze middag op het terrein in Loenen meer politie aanwezig dan normaal, maar die behoefde geen enkele keer in actie te komen. Alles is vredig en waardig verlopen.

Foto: Gerrit van de Pol